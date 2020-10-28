В Україні створили міжвідомчу групу з питань погашення зарплатної заборгованості

Кабінет Міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань погашення заборгованості із заробітної плати.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідно пропонується утворити міжвідомчу робочу групу з питань погашення заборгованості із заробітної плати під головуванням міністра економіки, як тимчасовий дорадчий орган Кабінету Міністрів України.

За даними Державної служби статистики, станом на 1 вересня 2020 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 3421,4 млн грн, або 100,6% порівняно з 1 серпня 2020 року.