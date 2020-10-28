Уряд скасував для керівників держпідприємств «карантинні» обмеження зарплат

Кабінет Міністрів врегулював обмеження виплат керівникам та членам наглядових рад державних підприємств.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«26 жовтня відповідно до рішення Конституційного суду України уряд скоротив строк дії обмеження, встановленого «Прикінцевими положеннями» Закону про зміни до Державного бюджету України від 13 квітня 2020 року. А саме зняв обмеження, якими місячна винагорода і заробітна плата керівникам та членам наглядових рад підприємств державного сектору визначається у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати. Прийняття вищезазначених рішень стало можливим завдяки прийнятим Верховною Радою 17 вересня 2020 року змінам до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», яким Верховна Рада надала право Кабінету Міністрів України скорочувати строк дії обмежень, заборон, пільг та гарантій, встановлених відповідними законами України, прийнятими з метою запобігання виникненню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19», - зазначили в КМУ.

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Одночасно постановою про «Деякі питання оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки» уряд повернув попередні обмеження виплат керівникам та членам наглядових рад державних підприємств. Зокрема, повернуто порядок, коли розмір винагороди визначається у кратності до середньомісячної оплати в залежності від групи підприємства та виду його економічної діяльності. Також повернуті обмеження, якими місячний розмір заробітної плати керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що визначається в контракті, не повинен перевищувати 1,25 млн грн. Прийнята постанова відповідає підписаним міжнародним домовленостям, відповідно до яких українська влада засвідчила намір зняти обмеження на виплати до 1 липня 2020 року. Разом з тим, заробітна плата членів Кабінету Міністрів і надалі не перевищує 5 розмірів середньої заробітної плати.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня 2020 року уряд обмежив рівень зарплати головам держкомпаній. Місячний розмір заробітної плати керівника державної компанії в контракті не повинен був перевищувати 1,25 мільйона гривень.