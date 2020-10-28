Франція постачатиме локомотиви в Україну - планується підписання угоди

Голова Змішаної українсько-французької комісії з економічного співробітництва, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів переговори з гендиректором французької компанії Alstom Анрі Пупар-Лафаржем щодо постачання локомотивів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МВС.

«Перемовини відбулися за участю посла Республіки Франція в Україні Ет’єна де Понсена та гендиректора Укрзалізниці Володимира Жмака. За дорученням Президента України Володимира Зеленського сторони обговорювали перспективи реалізації проєкту постачання електричних локомотивів Alstom із частковою локалізацією їх виробництва і технічного обслуговування в Україні», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що проєкт було започатковано у вересні 2018 року, коли Alstom і Укрзалізниця підписали меморандум про взаєморозуміння, який офіційно закріплює співпрацю з надання та обслуговування електричних локомотивів. Зокрема, фінансова модель проєкту передбачає залучення кредитних коштів Держказначейства Франції та інших джерел.

«Ми довго напрацьовували деталі спільного з французькою стороною проєкту і найближчим часом можемо вийти на підписання міжурядової угоди, яка повністю буде задовольняти потреби України. В тому числі з урахуванням вимог поставлених Президентом України в частині локалізації виробництва на українських підприємствах» - заявив Аваков.

Уточнюється, що від Франції головою цієї комісії є міністр економіки і фінансів Бруно ле Мер.

«Ми маємо дуже застарілий парк локомотивів і нам стратегічно необхідно його оновлювати. На даному етапі ми зацікавлені у 50-ти двосистемних електровозах здатних транспортувати від 5500 до 6000 тон вантажу. Ці локомотиви потрібні нам з довгостроковою системою технічного обслуговування і локалізацією виробництва в Україні. На другому етапі ми зацікавлені отримати односистемні локомотиви» - повідомив зі свого боку керівник Укрзалізниці.

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Гендиректор Alstom запевнив, що компанія буде надійним та довгостроковим партнером для Укрзалізниці та України.

«На ринку ми працюємо вже багато років, і можемо задовольнити потреби Укрзалізниці. Alstom має досвід роботи на ринках із локалізацією виробничих та сервісних потужностей. Це посилює нашу кооперацію та створює нові робочі місця. Зокрема, ми так працюємо у Казахстані та Південній Африці», - сказав він.

Посол Франції відзначив, що за останні два роки із врахуванням активної реалізації вертолітного (Airbus Helicopters) і корабельного (ОСЕА) проєктів з МВС України, гуманітарного проєкту покращення водозабезпечення Маріуполя з перспективою його поширення на Луганщину, загальна вартість всіх економічних програм співробітництва між Українською державою і Францією становить 800 мільйонів євро.

Alstom – це велика французька машинобудівна компанія, один із світових лідерів у виробництві енергетичного устаткування і залізничного транспорту. Компанія випускає енергогенеруюче обладнання, залізничні локомотиви (тепловози СС 72000, СС 72100 та ін), швидкісні електропоїзди серій TGV і AGV, швидкісні електропоїзди серії Pendolino (розробка Fiat Ferroviaria), трамваї (TGV, Eurostar, Citadis), електрофільтри для промислового виробництва, раніше також мала у своєму складі суднобудівний підрозділ, проданий в 2006 році.

Як повідомлялося, у 2018 році МВС підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125 для МВС.