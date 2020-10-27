Французька компанія допоможе модернізувати українські потяги

Президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним виконавчим директором компанії ALSTOM Анрі Пупар-Лафаржем перспективи співпраці в залізничній галузі та наголосив на зацікавленості України в реалізації спільних проєктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«Попри коронакризу, яка триває в усьому світі, економіки країн повинні розвиватися, і фундаментом для цього є спільні проєкти. Для нас у пріоритеті проєкти, орієнтовані на додану вартість та збільшення кількості робочих місць. Саме тому інфраструктурні проєкти є важливими для України», – наголосив Зеленський.

За його словами, в Україні цього року активно реалізується програма будівництва автошляхів – з 25 тис. км пріоритетних доріг державного значення у 2020-му побудовано понад 4 тис. км доріг. Крім того, проводиться робота для розвитку водного транспорту. Окремо Зеленський відзначив, що українська залізниця протяжністю близько 22 тис. км є однією з найбільших у Європі.

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У свою чергу Анрі Пупар-Лафарж зауважив, що компанія розглядає співпрацю не лише в частині модернізації рухомого складу української залізниці, а й як тривале співробітництво для технічного обслуговування парку локомотивів та створення в Україні робочих місць. Забезпечення локалізації частини виробництва в Україні дозволить не лише стимулювати розвиток вітчизняного промислового потенціалу, а й допоможе українським виробникам з виходом на експортні ринки через включення у глобальні ланцюги постачання.

Президент відзначив, що такі проєкти є надзвичайно важливими.

Французька машинобудівна компанія ALSTOM є одним зі світових лідерів у виробництві енергетичного устаткування та залізничного транспорту.

Фото: president.gov.ua