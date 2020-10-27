Україна зацікавлена у співпраці з Кореєю щодо розвитку високошвидкісного залізничного руху

Українська сторона зацікавлена співпрацювати з Корейським експортно-імпортним банком за підтримки Уряду Республіки Корея в розвитку високошвидкісного залізничного руху в нашій країні, якщо будуть запропоновані вигідні фінансові умови співробітництва.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час зустрічі з представниками компанії Hyundai Corporation 27 жовтня, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Міністр висловив готовність поглиблювати відносини та впроваджувати спільний проєкт із розвитку високошвидкісного залізничного руху, «але за наявності вигідних фінансових умов майбутньої співпраці».

«Останні кілька місяців ми вели постійний діалог з представниками компанії Hyundai Corporation щодо можливих форматів співробітництва та процедур укладання необхідних угод. Тому очікуємо на позитивне рішення корейського уряду», - зазначив Криклій.

У міністерстві нагадали, що проєкт «Високошвидкісні магістралі» передбачає будівництво нової інфраструктури для високошвидкісного залізничного руху, депо та тягових підстанцій, а також придбання 39 одиниць рухомого складу високошвидкісних магістралей на суму 1,3 млрд дол.

За попередніми оцінками, загальна довжина колій, яку планується збудувати, перевищує 2 тис. км, а потенційна кількість перевезених пасажирів – 5 млн на рік.

Участь у заході також взяли: з української сторони – перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович, представники МЗС, Мінекономіки та Укрзалізниці; з корейської сторони – генеральний менеджер Hyundai Corporation Юн Сук Чой і директор представництва компанії у Києві Іль Дон Чанг.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, послугами українського залізничного транспорту за січень-вересень 2020 року скористалися 51,7 млн пасажирів (на 56,1% менше, ніж за відповідний період 2019 року). За 2019 рік залізничники перевезли 155,0 млн пасажирів.

10 міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Corporation були придбані Україною у 2012 році.