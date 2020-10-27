В Україні вже намолотили понад 50 мільйонів тонн зерна

Українські сільгоспвиробники станом на 26 жовтня 2020 року намолотили 50,5 млн тонн зернових та зернобобових культур із 12,9 млн га, або 84% прогнозованих площ.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Що ж до всіх основних культур, то їх зібрали 66,8 млн тонн із площі 21,03 млн га.

Зазначається, що у розрізі культур зібрано:

проса – 240 тис. тонн із 147,7 тис. га (98% площ до прогнозу);

гречки – 99 тис. тонн із площі 76,5 тис. га (97%);

соняшнику – 11,6 млн тонн із площі 5,9 млн га (92%);

сої – 2,2 млн тонн із площі 1,08 млн га (80%);

кукурудзи – 14,5 млн тонн із 3,07 млн га (56% площ).

Цукрових буряків накопано 3,7 млн тонн на площі 88,5 тис. га (41% до прогнозу).

У міністерстві також надали дані про хід осінньої сівби. Станом на 26 жовтня українські сільгоспвиробники посіяли основні озимі культури на 7,3 млн га (89% площ до прогнозу). Зокрема, за тиждень посіяно понад 1,1 млн га.

За інформацією пресслужби, у розрізі культур посіяно: пшениці – 5,5 млн га (91% до прогнозу); ячменю – 802,2 тис. га (85% до прогнозу); жита – 112,8 тис. га (85% до прогнозу); ріпаку – 855,6 тис. га (85% до прогнозу).

Серед лідерів за темпами сівби за минулий тиждень – Херсонська (294,4 тис. га), Луганська (184,6 тис. га) та Дніпропетровська (108,07 тис. га) області. Такі області, як Волинська, Луганська Полтавська і Черкаська, вже виконали 100% запланованих польових робіт.

Як повідомляв Укрінформ, Україна з 1 липня, коли розпочався 2020/2021 маркетинговий рік (МГ), по 26 жовтня експортувала 15 млн тонн зернових та зернобобових культур, що майже на 3 млн тонн менше, ніж на аналогічну дату торік.

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Українська зернова асоціація (УЗА) у жовтневому звіті уточнила оцінку обсягів цьогорічного врожаю пшениці: показник знижено з 26,6 млн тонн до 25,3 млн тонн.