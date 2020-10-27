В Україні вже намолотили понад 50 мільйонів тонн зерна

В Україні вже намолотили понад 50 мільйонів тонн зерна

Укрінформ
Українські сільгоспвиробники станом на 26 жовтня 2020 року намолотили 50,5 млн тонн зернових та зернобобових культур із 12,9 млн га, або 84% прогнозованих площ.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Що ж до всіх основних культур, то їх зібрали 66,8 млн тонн із площі 21,03 млн га.

Зазначається, що у розрізі культур зібрано:

проса – 240 тис. тонн із 147,7 тис. га (98% площ до прогнозу);

гречки – 99 тис. тонн із площі 76,5 тис. га (97%);

соняшнику – 11,6 млн тонн із площі 5,9 млн га (92%);

сої – 2,2 млн тонн із площі 1,08 млн га (80%);

кукурудзи – 14,5 млн тонн із 3,07 млн га (56% площ).

Цукрових буряків накопано 3,7 млн тонн на площі 88,5 тис. га (41% до прогнозу).

У міністерстві також надали дані про хід осінньої сівби. Станом на 26 жовтня українські сільгоспвиробники посіяли основні озимі культури на 7,3 млн га (89% площ до прогнозу). Зокрема, за тиждень посіяно понад 1,1 млн га.

За інформацією пресслужби, у розрізі культур посіяно: пшениці – 5,5 млн га (91% до прогнозу); ячменю – 802,2 тис. га (85% до прогнозу); жита – 112,8 тис. га (85% до прогнозу); ріпаку – 855,6 тис. га (85% до прогнозу).

Серед лідерів за темпами сівби за минулий тиждень – Херсонська (294,4 тис. га), Луганська (184,6 тис. га) та Дніпропетровська (108,07 тис. га) області. Такі області, як Волинська, Луганська Полтавська і Черкаська, вже виконали 100% запланованих польових робіт.

Як повідомляв Укрінформ, Україна з 1 липня, коли розпочався 2020/2021 маркетинговий рік (МГ), по 26 жовтня експортувала 15 млн тонн зернових та зернобобових культур, що майже на 3 млн тонн менше, ніж на аналогічну дату торік.

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Українська зернова асоціація (УЗА) у жовтневому звіті уточнила оцінку обсягів цьогорічного врожаю пшениці: показник знижено з 26,6 млн тонн до 25,3 млн тонн.

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