Укргідроенерго звітує про майже 3 мільярди чистого прибутку за 9 місяців

ПрАТ «Укргідроенерго» за результатами січня-вересня 2020 року отримало 2 960,7 млн чистого прибутку.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба компанії з посиланням на фінансову звітність, підготовлену відповідно до МСФЗ, за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2020 року.

«Чистий фінансовий результат за результатами 9 місяців 2020 року – 2 960,7 млн грн. Прибуткова діяльність Товариства протягом останніх 10 років є високим позитивним показником», - зазначили в Укргідроенерго.

При цьому чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 9 місяців становив 9 528,9 млн грн.

За цей період компанія сплатила в повному обсязі свої зобов’язання до бюджетів усіх рівнів – 2 845,2 млн грн, в тому числі 966,8 млн грн дивідендів на державну частку акцій.

Як повідомляв Укрінформ, ПрАТ «Укргідроенерго» – найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні, що включена до переліку 15 найбільших підприємств державного сектору економіки. До складу компанії входять десять станцій на річках Дніпро та Дністер.

До 2026 року Укргідроенерго планує збільшення частки гідрогенерації в енергобалансі країни до 15%.