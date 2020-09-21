Оновлення ПСО зменшило небаланси для Енергоатома і Укргідроенерго - Буславець

Завдяки змінам механізму покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії вдалося зменшити небаланси для "Енергоатома" і "Укргідроенерго" з 86% до 0%.

Як передає Укрніофрм, про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час засідання Антикризового енергетичного штабу, що відбувся під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляє пресслужба Міненерго.

"Оновлення ПСО мало позитивний вплив на державні енергетичні підприємства та функціонування ринку загалом. Змінами ПСО вдалося зменшити обсяги неакцептованих заявок (небалансів) на продаж виробленої НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго" електричної енергії з 86% до нуля», – наголосила Ольга Буславець.

Зокрема, перехідна модель ПСО, ухвалена Кабміном за поданням Міненерго, передбачає, що НАЕК "Енергоатом" продає близько половини своєї електроенергії для потреб населення в межах спецобов’язків, решту – продає на різних секторах ринку за конкурентними цінами. Ці ж зміни передбачали зменшення частки обов’язкового продажу ПрАТ "Укргідроенерго" з 35 до 30%, в межах ПСО.

Також спостерігається позитивна динаміка в частині зменшення небалансів під час продажу відновлюваної енергії. Частка неакцептованих заявок була знижена з 84% від загального обсягу до 66%.

У свою чергу, це позитивно вплинуло на ситуацію на ринку «на добу наперед».

"Водночас, пропорційно зріс обсяг продажу електроенергії на РДН - з 5,7 млн кВт-год. до 11,6 млн кВт-год. Це покращило фінансовий стан гарантованого покупця і рівень розрахунків з виробниками електричної енергії", – зазначила в.о. міністра.

Оскільки частка небалансів для ВДЕ залишається дуже високою, Міненерго розробило проєкт змін до порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами.

"Зміни передбачають вихід гарантованого покупця на ринок двосторонніх договорів, що призведе до зниження надлишкової пропозиції електричної енергії на ринку «на добу наперед» та дозволить своєчасно залучити підприємству більший обсяг коштів і покращити, таким чином розрахунки підприємства за «зеленим» тарифом", – пояснила очільниця Міненерго.

Як повідомлялося, 20 травня уряд частково змінив Положення про покладення спецобов’язків на учасників ринку електроенергії, а також Порядок проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами.

Ці зміни передбачені переліком заходів, необхідних для стабілізації ситуації в енергетичному секторі, затверджених Антикризовим енергетичним штабом. Вони, зокрема, зменшують обов’язкову частку продажу електроенергії НАЕК "Енергоатом" у рамках механізму ПСО та надають право ДП "Гарантований покупець" продавати електроенергію за двосторонніми договорами.

Пізніше в.о міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що механізм ПСО, ухвалений Кабінетом Міністрів 20 травня, - тимчасове рішення, яке буде діяти до моменту запровадження фінансового механізму ПСО.