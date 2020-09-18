Уряд заклав у бюджет-2021 достатньо коштів на енергетику - Мінфін

Кабінет Міністрів заклав у проєкт державного бюджету на 2021 рік достатньо коштів на енергетичний сектор.

Про це під час години запитань до уряду сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Укрінформ.

"Щодо енергетики. Кошти, закладені на енергетику, є більш ніж достатніми для виконання покладених завдань. Ми вважаємо, що, якщо виникне проблема, на етапі доопрацювання знайдемо додаткові шляхи фінансування, у тому числі для "теплих кредитів", за рахунок перерозподілу інших програм", - зазначив Марченко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів розглядає можливість додати до проєкту державного бюджету на 2021 рік видатки на програму "теплих кредитів". Про це 17 вересня заявила в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, назвавши програму ефективною і дуже соціально направленою.

Програмою "теплих кредитів" з початку 2020 року скористалися понад 100 тис. українських родин, які залучили понад 1 млрд грн на термомодернізацію. За словами т. в. о. голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Костянтина Гури, за 6 років дії цієї програми близько 850 тис. українців інвестували понад 8,6 млрд грн в енергоефективні заходи, а держава підтримала їх, надавши 3,2 млрд грн "теплих кредитів".

Держенергоефективності за підтримки Міністерства енергетики вже розробило та подало на розгляд уряду проєкт рішення щодо продовження та розширення програми на 2021 рік.