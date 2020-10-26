Нафта дешевшає на тлі спалаху COVID-19 у США і Європі
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $41,07 за барель, що на $0,7 (1,68%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $39,15 за барель, що на $0,7 (1,76%) нижче за рівень попередньої сесії. Попередні торги завершилися на рівні $42,07 і $39,85 відповідно.
За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 2,7%, WTI - на 3,1%.
Сполучені Штати повідомили про рекордну кількість нових випадків зараження COVID-19 за п'ятницю і суботу, в той час як у Франції в неділю було встановлено добовий рекорд - число нових випадків перевищила 50 тисяч.
Національна нафтова корпорація Лівії в п'ятницю повідомила, що видобуток у країні через чотири тижні досягне 1 мільйона барелів на добу - значно швидше збільшення, ніж прогнозували чимало аналітиків.
«Недавнє різке зростання числа випадків COVID-19 і подальші обмеження на пересування в деяких частинах Європи тиснуть на настрої, викликаючи занепокоєння з приводу того, що все це означає для попиту», - пишуть аналітики ING Economics.
За минулий тиждень у Сполучених Штатах енергетичні компанії збільшили кількість діючих бурових установок на п'ять од., до 287 од.. Це є максимальним показником з травня, повідомила нафто-сервісна компанія Baker Hughes. Кількість бурових установок є попередніми індикатором майбутніх поставок.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 40,95 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 41,89 долара за барель, що на 18 центів нижче за рівень закриття торгів ($42,07).