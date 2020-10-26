Нафта дешевшає на тлі спалаху COVID-19 у США і Європі

Ціни на нафту знизилася більш як на 2% у понеділок, 26 жовтня, оскільки різке зростання числа випадків зараження COVID-19 у США і Європі викликало тривоги щодо попиту.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $41,07 за барель, що на $0,7 (1,68%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $39,15 за барель, що на $0,7 (1,76%) нижче за рівень попередньої сесії. Попередні торги завершилися на рівні $42,07 і $39,85 відповідно.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 2,7%, WTI - на 3,1%.

Сполучені Штати повідомили про рекордну кількість нових випадків зараження COVID-19 за п'ятницю і суботу, в той час як у Франції в неділю було встановлено добовий рекорд - число нових випадків перевищила 50 тисяч.

Національна нафтова корпорація Лівії в п'ятницю повідомила, що видобуток у країні через чотири тижні досягне 1 мільйона барелів на добу - значно швидше збільшення, ніж прогнозували чимало аналітиків.

«Недавнє різке зростання числа випадків COVID-19 і подальші обмеження на пересування в деяких частинах Європи тиснуть на настрої, викликаючи занепокоєння з приводу того, що все це означає для попиту», - пишуть аналітики ING Economics.

За минулий тиждень у Сполучених Штатах енергетичні компанії збільшили кількість діючих бурових установок на п'ять од., до 287 од.. Це є максимальним показником з травня, повідомила нафто-сервісна компанія Baker Hughes. Кількість бурових установок є попередніми індикатором майбутніх поставок.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 40,95 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 41,89 долара за барель, що на 18 центів нижче за рівень закриття торгів ($42,07).