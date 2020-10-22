Вендорне фінансування є перспективною бізнес-моделлю для України - експерти

Вендорне фінансування, що широко поширене на європейському ринку лізингу, може бути перспективною бізнес-моделлю для вендорів і лізингових компаній в Україні.

На цьому наголосили учасники онлайн-круглого столу в Укрінформі на тему: «Виклик вендорного фінансування в Україні», організованого Проєктом USAID «Трансформація фінансового сектору», Асоціацією «Українське об’єднання лізингодавців».

«В рамках нашої співпраці Проєкт USAID «Трансформація фінансового сектору» протягом двох останніх років провів титанічну роботу з роз’яснення та імплементації кращих практик такого виду фінансування для учасників асоціації. Ми надзвичайно цінуємо цей потужний внесок у підвищення обізнаності лізингових компаній та розширення їхнього світогляду. В умовах обмеженості традиційних джерел фінансування та дефіциту альтернативних вендорне фінансування якраз і буде тою ідеальною моделлю, коли виграють всі», - наголосила виконавча директорка Українського об’єднання лізингодавців Марина Масіч.

Організатори заходу повідомили, що відповідні презентації, навчальні матеріали та практичні посібники, які допоможуть українським лізинговим компаніям впровадити вендорне фінансування, вже розміщені на вебсторінці USAID.

«Наразі ринок лізингу в Україні молодий. Отже, успішне партнерство між вендором та лізинговою компанією залежить від того, наскільки вендор відкритий до ідеї фінансування і чи розуміє компанія, що правильна програма вендорного фінансування збільшить обсяг продажів, зменшить ризики та підвищить дохідність», - наголосила експерт з вендорного фінансування Проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору» Катажина Качмарек.

Голова ради директорів Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців» Олександр Кощеєв зазначив, що програми вендорного фінансування використовуються багатьма компаніями в усіх секторах економіки в Європі та у всьому світі - Volvo, Mercedes, Schmitz, Scania, DAF, HP, GE, CAT, Philips Healthcare, Siemens Healthcare, Apple, Lenovo, Dell, IBM, JCB і багато інших. «Але в Україні ця концепція ще не впроваджена на ринку. За таких обставин прогресивні лізингові компанії, які можуть розробити стратегію та довгострокові цілі на кілька років уперед, стануть засновниками традиції та отримають перші замовлення з вендорного фінансування», - підкреслив він.

Тим часом АТ «Перший український міжнародний банк» уже сьогодні готовий розпочати таку співпрацю з вендорами, заявив заступник голови Правління ПУМБ Артур Загородников.

«Банк готовий сьогодні працювати з вендорами напряму для отримання максимального розміру компенсації вартості продукції, яку може бути запропоновано від вендора. Така компенсація дасть нам змогу сформувати більш привабливі умови для наших кінцевих споживачів. Ми зможемо запропонувати клієнтам найнижчу вартість послуг на ринку, а вендору гарантувати своєчасну і безперебійну плату за надані послуги», - сказав банкір.

Він повідомив, що банк ініціює таке співробітництво в межах попередньо визначеної кількості товарів і обсягів фінансування, які насамперед потрібні клієнтам з України, і для розуміння усіх можливостей, переваг і недоліків такої співпраці почати із впровадження окремих пілотних проєктів між лізингодавцями, вендорами, дилерами.

Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців» та Проєкт USAID «Трансформація фінансового сектору» за останні два роки провели дослідження та аналіз вендорного фінансування як моделі, яка може бути вигідною для ринку лізингу в Україні.