Нацбанк працює над спрощенням вимог до небанківських фінустанов – Рожкова

Національний банк працює над змінами до законодавства для спрощення вимог до небанківських фінансових установ.

Про це в Укрінформі під час онлайн-пресконференції "Ринок кредитних спілок України сьогодні — реформи, виклики, можливості" повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

"Зараз ми працюємо над комплексним змінами в законодавстві і ми передбачаємо в цих змінах створити якісну нову модель регулювання та нагляду небанківського ринку. Мету яку ми ставимо перед собою — це спростити вимоги регулятора", - сказала Рожкова.

Вона зазначила, що планується запровадити пропорційний підхід до кредитних спілок; він означає, що вимоги до цих установ та інтенсивність нагляду за кредитними спілками будуть визначитися залежно від розміру кредитної спілки, від кількості її учасників, внесків та значимості цієї установи для ринку.

"Ми будемо дивитись на кредитні спілки з точки зору перспективності, тобто нас буде цікавити здатність виконувати свої зобов'язання. Ми будемо намагатись виявляти ознаки погіршення стану завчасно і разом з кредитними спілками реагувати на потенційні проблеми", - зазначила заступниця голови Нацбанку.

За її словами, оскільки кредитні спілки мають обмеженні можливості щодо інвестування, то регулятор у своїх проєктах нових законодавчих актів передбачає створення так званої Об'єднаної кредитної спілки та надання їй певних повноважень, в тому числі й щодо підтримки ліквідності, підтримки платоспроможності та потенційної оцінки можливих кредитних ризиків. Нацбанк сподівається, що створення Об'єднаної кредитної спілки сприятиме ідеологічній консолідації сектору та надасть змогу невеликим кредитними спілками підвищити якість кредитного портфеля та оцінки кредитних ризиків.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року роботу фінансових, страхових, лізингових, факторингових компаній, ломбардів та кредитних спілок регулює НБУ.