НБУ за тиждень продав на міжбанку майже $9 мільйонів

Національний банк України минулого тижня продав на міжбанку 8,7 млн доларів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Нацбанку.

Згідно з результатами валютних інтервенцій за єдиним курсом, НБУ з 5 по 9 жовтня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 8,7 млн дол. Купівлю валюти регулятор за вказаний період не здійснював. Усього з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку 4,509 млрд дол., продав – 3,583 млрд дол.

Як повідомляв Укрінформ, позаминулого тижня Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку 51,1 млн дол.