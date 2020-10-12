Гривня цього тижня може зміцнитися до 28 за долар - аналітики

Курс долара на цьому тижні продовжить своє зниження, а якщо НБУ проводитиме політику, схожу з минулим тижнем.

Про це Укрінформу повідомили в компанії "Альпарі".

"Курс долара минулого тижня почав уповільнювати темпи свого зростання, у вівторок гривня почала зміцнюватися, і долар закрив сесію в мінусі, знизившись у ціні до 28,35. Уже під час закриття в середу долар торгувався нижче мінімуму понеділка за ціною 28,30. Тренд по долару змінився на спадний. У разі, якщо НБУ проводитиме політику схожу з минулим тижнем, та не буде викуповувати надлишок валюти, утримуючи курс долара, гривня може планомірно зміцнюватися до 28,00", - зазначив аналітик Альпарі Максим Пархоменко.

За його словами, причиною цього буде продаж долара, який нині стримують в очікування майбутніх інтервенцій НБУ щодо скуповування долара на ринку. Якщо ці очікування не виправдаються, трейдери скорочуватимуть позиції в доларі і потенційно їхні дії можуть призвести до курсу нижче 28,00 грн за долар. Цього тижня курс долара продовжить своє зниження до 28,10 грн за долар.

Минулого тижня курс долара до гривні просів на всіх сегментах валютного ринку, загальне зниження становило в середньому 20 копійок.