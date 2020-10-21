Уряд залучить €63 мільйони від ЄБРР на модернізацію мережі Укрпошти

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про залучення 63 млн євро від ЄБРР, які дозволять масштабувати модернізацію логістичної мережі та сільських відділень Укрпошти.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення було прийняте під час засідання уряду 21 жовтня.

«Укрпошта продовжує виконувати масштабну інвестиційну програму на цей рік для модернізації існуючої логістичної мережі та вдосконалення роботи пошти. Сьогодні своїм рішенням уряд підтримав залучення позики ЄБРР у розмірі 63 млн євро на ключові проєкти компанії з модернізації логістичної мережі та сільських відділень», - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він зауважив, що попри кризу та карантин Укрпошта продовжує стабільно розвиватися, набирати новий персонал на роботу, виплачувати рекордні дивіденди державі, активно реалізовувати свої непрофільні активи, спрямовуючи їх на модернізацію.

Залучені кошти від ЄБРР будуть спрямовані на реалізацію проєктів «Логістична мережа» та «Сільське відділення» Укрпошти.

Проєкт «Логістична мережа» передбачає створення нових логістичних центрів Укрпошти та встановлення сучасного сортувального обладнання у логістичних хабах та депо.

Проєкт «Сільське відділення» забезпечить оновлення моделі роботи поштових відділень у селах з населенням менш ніж 1 тисяча осіб. Замість сільських стаціонарних відділень поштового зв’язку планується продовжити запровадження до 1900 пересувних відділень з повним функціоналом, які покриють 100% населених пунктів України.

Як повідомляв Укрінформ, 13 жовтня стало відомо, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділяє 30 млн єврокредиту на модернізацію логістичної мережі Укрпошти. Це передбачає Гарантійна угода про залучення кредиту для продовження модернізації та цифровізації поштових послуг країни, яку підписали ЄІБ та національний оператор поштового зв’язку України АТ «Укрпошта» під час 22-го саміту Україна-ЄС.