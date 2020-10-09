Укрпошта, Мінінфраструктури та Мінцифри уклали меморандум про співпрацю

Укрпошта, Мінінфраструктури та Мінцифри уклали меморандум про співпрацю

Укрінформ
Національний поштовий оператор АТ «Укрпошта», Міністерство цифрової трансформації та Міністерство інфраструктури уклали тристоронній меморандум про взаємодію та співпрацю.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі "Укрпошти".

Серед напрямків співпраці у межах меморандуму — запровадження інструментів надійної та зручної ідентифікації клієнтів АТ «Укрпошта» через інтегровану систему електронної ідентифікації, підвищення якості та доступності адміністративних послуг та послуг поштового зв’язку, покращення позицій України в рейтингу електронної участі ООН, а також розвиток інноваційних технологій у сфері поштового зв’язку.

«Ми маємо дуже амбітні цілі — всі публічні послуги можна отримати онлайн, а цифрові аналоги документів приймають по всій території України, але для їх досягнення нам потрібна підтримка партнерів. Ми плануємо оцифрувати всі адміністративні послуги у сферах транспорту та зробити послуги поштового зв’язку швидкими та доступними для громадян та бізнесу, а також забезпечити взаємодію між ЦНАП та відділеннями Укрпошти і можливість електронної ідентифікації клієнтів Укрпошти», - зазначив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що спільно з Мінінфраструктури вже запущено транспортний портал електронних послуг, електронний кабінет моряка та розпочато впровадження електронних товарно-транспортних накладних, що вже покращило умови ведення бізнесу в Україні. Вже сьогодні громадяни мають можливість отримати посилку, надавши працівнику Укрпошти цифровий документ у застосунку «Дія».

Як зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, цифрові ініціативи у галузі транспорту уже мають перші результати.

«Із грудня минулого року, коли почав роботу транспортний портал електронних послуг e-transport.gov.ua, понад 7 тисяч перевізників зробили понад 450 тисяч замовлень дозволів на міжнародні перевезення. А ще понад 12 тисяч замовлень ми отримали на послуги в е-кабінеті моряка», — повідомив Криклій.

Зі свого боку генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський наголосив, що одним із пріоритетних напрямів роботи очолюваного ним міністерства є цифровізація поштової сфери.

«Після десятків років «технологічного застою» нам вдалося розпочати історичні зміни. Для порівняння: у 2016 році з понад 11 тисяч відділень лише 20% мали комп’ютер, а станом на сьогодні ми вже комп’ютеризували всі поштові відділення у населених пунктах, де проживає понад 2000 людей. Решту обслуговуватимуть сучасні поштові авто, оснащені всім необхідним. Перші 630 таких пересувних відділень уже працюють в 7 областях, в наступному році їх буде біля 2500 на всю країну », — зазначив Смілянський.

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За його словами, окрім техніки і авто, "Укрпошта" також встановить сучасне програмне забезпечення.

"Наразі проводимо закупівлю нової ERP-системи для налагодження внутрішніх процесів. На черзі – нова фронт-система для автоматизації всіх процесів у відділеннях та роботи операторів, щоб підвищити якість послуг та скоротити час операцій. Третім етапом стане впровадження CRM-системи", - підкреслив керівник «Укрпошти».

Як повідомляв Укрінформ, 10 квітня 2020 року Укрпошта підписала договір фінансового лізингу з Першим українським міжнародним банком про закупівлю 500 автомобілів Fiat Doblo Maxi для пересувних відділень вартістю майже 8,5 млн євро. Пілотний проєкт "Пересувне відділення" Укрпошта почала реалізувати у травні 2018 року у Чернігівській області. Область була обрана першою, оскільки має досить велику територію з відносно низькою щільністю населення.

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