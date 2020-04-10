Укрпошта за € 8,5 мільйона придбала 500 автомобілів для створення пересувних відділень

Для реалізації проєкту зі створення пересувних поштових відділень у населених пунктах, де чисельність мешканців становить менше 2 тис. осіб, "Укрпрошта" придбала 500 автомобілів Fiat Doblo Maxi за 8,5 млн євро.

Про це повідомляється на сайті поштового оператора.

"10 квітня Укрпошта підписала договір фінансового лізингу з ПУМБ про закупівлю 500 автомобілів Fiat Doblo Maxi для пересувних відділень вартістю майже 8,5 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередньо було проведено тендер на платформі ProZorro для вибору моделі та постачальника автівок, щоб забезпечити повну прозорість процесу закупки. Сам контракт підписано на 3 роки: такий термін відповідає періоду окупності проєкту зі створення пересувних поштових відділень та дозволяє підприємству розподілити фінансове навантаження у сплаті вартості авто.

Підписання договору відбулось за участі Міністра інфраструктури України Владислава Криклія, який відзначив актуальність запровадження пересувних відділень.

До кінця 2020 року Укрпошта планує запустити пересувні відділення у населених пунктах 5 областей України.

«Вже до кінця літа ми запустимо перші 200 автівок, решту – восени. Разом з тим у кожному з цих населених пунктів буде хоча б по одній точці присутності, де начальник відділення або листоноша села надаватиме послуги», - зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Тендер на закупівлю автомобілів відбувся за новою для Укрпошти процедурою: компанія встановила нецінові критерії, щоб збільшити кількість потенційних учасників конкурсу. Серед основних вимог був досвід виконання аналогічних договорів, можливість зробити необхідне дообладнання (повноцінна робоча зона, сейф, GPS, відео-реєстратор тощо) та здійснювати трирічне технічне обслуговування. Також висувалася низка вимог до самої автівки, які було сформовано на базі майже двох років пілотного проєкту в Чернігівській області.

У тендері взяли участь 4 учасники, що запропонували 3 моделі автівок: Peugeot Partner, Renault Dokker, Fiat Doblo Maxi.

«У результаті запеклої конкурентної боротьби, Укрпошта отримала автівки Fiat Doblo Maxі з усім необхідним дообладнанням та трирічним технічним обслуговуванням з майже 20% знижкою на базову модель у порівнянні з роздрібною ціною», - підсумували результати тендеру в Укрпошті.

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Як повідомлялося, реалізувати пілотний проєкт "Пересувне відділення" Укрпошта почала у травні 2018 року у Чернігівській області. Область була обрана першою, оскільки має досить велику територію з відносно низькою щільністю населення.

У липні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язав Міністерство інфраструктури України відновити стаціонарні поштові відділення у селах з населенням менше 2 000 жителів. Суд зобов’язав відповідача відновити роботу стаціонарних відділень поштового зв'язку АТ "Укрпошта", які були замінені пересувними відділеннями. У серпні 2019 року «Укрпошта» оскаржила рішення суду, а 1 квітня 2020 року компанія анонсувала підписання інвестиційної угоди щодо запуску пересувних відділень.