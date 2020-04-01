Укрпошта планує підписати угоду щодо запуску пересувних відділень в регіонах

Національний поштовий оператор "Укрпошта" планує підписання інвестиційної угоди щодо запуску пересувних відділень в населених пунктах, де проживає менше 2 тисяч осіб.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у Facebook.

"Відпрацьована і в процесі підписання велика інвестиційна угода щодо запуску пересувних відділень (сьогодні вони б стали в нагоді)", - повідомив Смілянський.

Раніше Смілянський повідомляв, що "Укрпошта" готується підписати кредитну угоду з однією з міжнародних фінансових інституцій. Обсяг запозичених коштів становитиме 100 млн євро, які будуть спрямовані на програми розвитку підприємства. Інвестиційна програма підприємства 2020 року вперше в історії компанії становитиме понад 1,6 млрд грн.

Також, у середині березня 2020 року Смілянський повідомляв, що Укрпошта виграла у Верховному Суді справу щодо реалізації проєкту пересувних поштових відділень - пробний експеримент реалізувався в Чернігівський області, але був зупинений судовим рішенням. І розпочинає поширення цього проєкту по всій території країни.

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Пересувне відділення – це формат обслуговування клієнтів, який передбачає надання поштових та фінансових послуг мобільною поштовою бригадою у кожному населеному пункті з кількістю мешканців менше 2 тис. у т. зв. точках присутності. На сьогодні 80% сільських відділень знаходяться у населених пунктах, де живе менше 2 000 людей.

Реалізація даного проєкту стане інструментом з надання фінансових та інших послуг, наприклад, зокрема у сфері енергетики. За словами Смілянського, на сьогодні 37% громадян країни не мають доступу до фінансових послуг через відсутність банківських відділень в їх населених пунктах. У той час, відділення "Укрпошти" присутні в 100% населених пунктів.

Протягом 2 років "Укрпошта" планує запровадити 1000 пересувних відділень.

Крім того, завдяки пересувним відділенням планується також реалізувати ще один пілотний проєкт - з доставки ліків у села. Це, серед іншого, підвищить ефективність державної програми "Доступні ліки" для більш ніж 15 мільйонів громадян України.

Реалізувати пілотний проєкт "Пересувне відділення" "Укрпошта" почала в травні 2018 року у Чернігівській області. Область була обрана першою, оскільки має досить велику територію з відносно низькою щільністю населення.

У липні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язав Міністерство інфраструктури України відновити стаціонарні поштові відділення у селах з населенням менше 2 000 жителів. Відповідне рішення ухвалено за результатом розгляду позову громадської організації "Громадський рух Сергія Коровченка "Оновлення" до міністерства інфраструктури України, де третьою особою вказано АТ "Укрпошта".

Суд зобов’язав відповідача відновити роботу стаціонарних відділень поштового зв'язку АТ "Укрпошта", які були замінені пересувними відділеннями поштового зв'язку на виконання оскаржуваного наказу. Серед підстав прийняття судом такого рішення у справі називалося порушення порядку прийняття наказу Мінінфраструктури та порушення статті 19 Закону України "Про поштовий зв'язок.

У серпні 2019 року "Укрпошта" оскаржила рішення Окружного адмінсуду міста Києва в справі про відновлення стаціонарних поштових відділень у селах з населенням менш як 2000 жителів у Чернігівської області.