З 1 квітня компанія «Укрпошта» надаватиме послугу прискореної міжнародної поштової доставки EMS (Express Mail Service).

Про це повідомляється на сайті Укрпошти.

"Укрпошта" приєдналась до глобальної мережі прискореної доставки EMS. З 1 квітня 2020 року Укрпошта стане національним оператором зв’язку, що надаватиме послугу прискореної міжнародної поштової доставки EMS (Express Mail Service) в Україні", - йдеться у повідомленні.

Відправлення EMS "Укрпошта" доставлятиме виключно з використанням авіатранспорту.

За даними Укрпошти, з 1 квітня скористатись послугою прискореної міжнародної поштової доставки можна буде майже в 1 тис. відділень оператора. З 1 червня понад 4 тис. автоматизованих відділень компанії зможуть приймати EMS-відправлення на експорт. В усіх обласних центрах України буде можливість скористатися послугою, не виходячи з дому, замовивши кур’єрську доставку. До відправлення будуть приймати документи та товари вагою до 30 кг.

Втім, в компанії попередили про певні затримки та обмеження в доставці EMS через карантин, запроваджений у більшості країн світу.

"На час обмежень, спричинених пандемією та масовим скасуванням пасажирських авіарейсів, більшість країн світу внесли обмеження на опрацювання відправлень EMS. Саме тому до кінця дії карантину послуга працюватиме для 57 країн. Для відправки експорту будуть використовуватися вантажні авіаперевезення", - наголосили в Укрпошті.

Проте, одразу після стабілізації авіасполучення та відновлення повноцінної роботи національних поштових операторів середній загальний термін доставки становитиме 7-10 днів для ключових країн Європи, Азії та США і сервіс буде доступний для доставки у 195 країн.

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Як повідомлялося, Укрпошта надавала послугу EMS до 1999 року, після чого функцію було покладено на Державне підприємство спеціального зв’язку. 22 листопада 2019 року Міністерство інфраструктури України видало наказ про визначення Укрпошти поштовим оператором, що надаватиме послугу EMS в Україні.

EMS — сервіс прискореної міжнародної доставки, який надають національні поштові оператори, які є учасниками Всесвітнього поштового союзу.