Наступного року відремонтують 7 тисяч кілометрів доріг- Мінфін

У 2021 році планується відремонтувати 7 тисяч км доріг, на що в проєкті державного бюджету передбачено 150 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбук.

«В проєкті державного бюджету на 2021 рік заплановано виділити 150 млрд грн на підтримку розвитку автодорожнього полотна. З них 36,6 млрд планується спрямувати на розвиток та утримання автодоріг державного значення, 21,3 млрд грн – на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автодоріг місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах (субвенція)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що масштабне відновлення дорожньої інфраструктури є пріоритетним завданням для уряду на 2021 рік.

«Вже до кінця цього 2021 року більшість обласних центрів мають отримати якісні дороги до сусідніх обласних центрів. Сім тисяч кілометрів доріг буде відремонтовано», - зазначають у Мінфіні.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає збільшення витрат на дорожню інфраструктуру на 20,7 млрд гривень порівняно з держбюджетом 2020 року.