На об'єктах «Великого будівництва» технагляд здійснюють 65 компаній – Кубраков

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) залучило 65 компаній для здійснення технічного нагляду за ходом робіт на об'єктах «Великого будівництва».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів голова Укравтодору Олександр Кубраков під час брифінгу 20 жовтня.

«У нас в планах на цей рік – відремонтувати 4 тис. км доріг державного значення, за які відповідає Укравтодор. І ось на 1 250 км доріг та 30 зі 100 споруд загалом, працюють 65 компаній, які займаються технічним наглядом», - сказав Кубраков.

Зокрема, міжнародні компанії здійснюють технічний нагляд на таких об'єктах, як траса Н-31 Дніпро – Заричанка – Решитіловка, траса Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль та міст у Запоріжжі.

Кубраков відзначив, що цього року Укравтодор залучив до співпраці міжнародні компанії, які раніше здійснювали технічний нагляд на об'єктах, що будувалися за кошти міжнародних фінансових організацій. За його словами, наразі відомство працює з компаніями з Польщі, Австрії, Туреччини та інших країн.

Як повідомляв Укрінформ, Національний проєкт «Велике будівництво», ініційований Президентом Володимиром Зеленським, стартував 1 березня 2020 року, коли одразу на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також має бути збудовано 4000 км доріг.