За програмою «Доступні кредити» минулого тижня видали 463 мільйони – Мінфін

Минулого тижня в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%» було видано 234 кредити на загальну суму в 463 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За останній тиждень уповноважені банки видали 234 кредити на загальну суму в 463 млн грн: 54% (215 млн грн) складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів, 24% (111 млн грн) – інвестиційні кредити, 22% (102 млн грн) – позики на поповнення оборотних коштів.

Від моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки видали 4 577 позики на загальну суму в 10,815 млрд грн. З них 7,940 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 2,155 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 721 млн грн в якості антикризових кредитів під 3%.

Лідерами за кількістю угод в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» залишаються державні банки: на першому місці Приватбанк (1 160 кредитів на 818 млн грн); на другому місці Укргазбанк (783 кредити на 1,55 млрд грн); на третьому – Ощадбанк (717 кредитів на суму 959 млн грн). Найбільші ж за сумою кредитні портфелі в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» сформували комерційні банки. На першому місці залишається Райффайзен Банк Аваль (2,512 млрд грн), Креді Агріколь Банк на другому місці (1,462 млрд грн) і на третьому – ПУМБ (1,410 млрд грн).

Як повідомлялося, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%" для кредитування комерційних компаній. Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежить від розміру бізнесу компанії та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не більше 5% річних. У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.

Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 19-ма банками: АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «Банк Альянс», АТ «Кредобанк», ПАТ «Банк Восток", АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Таскомбанк», АТ «Альфа-банк», АТ «КБ «Глобус», АТ «Мегабанк», АТ «Полікомбанк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Кредитвест Банк», АТ «Агропросперіс Банк».