Україна зацікавлена у подальшому зростанні турецьких інвестицій - Петрашко

Україна зацікавлена у подальшому зростанні турецьких інвестицій та реалізації спільних проєктів, серед іншого інфраструктурних, на умовах державно-приватного партнерства.

Як передає Укрінформ, про це зазначив очільник Мінекономрозвитку Ігор Петрашко, якого цитує пресслужба Офісу Президента у Фейсбуці, під час візиту в складі делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським до Туреччини.

«Найближчим часом буде затверджено перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів. До нього, зокрема, будуть включені проєкти державно-приватного партнерства у транспортній сфері. Також в Україні формується нова законодавча платформа – це законопроєкт щодо «інвестнянь», який значно посилить привабливість України для інвесторів», – поінформував міністр.

У Туреччині делегація Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зустрілася, зокрема, з СЕО Aksoy Ventures Бату Аксоєм.

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Aksoy Ventures, яка поєднує діяльність у генерації електроенергії, дистрибуції пального та промисловому будівництві, висловила зацікавленість у приватизації українських енергетичних підприємств та реалізації інфраструктурних об'єктів.

Своєю чергою Володимир Зеленський зауважив, що важливо не відкладати зустрічі на потім. «Якщо є шанс – зустрічаємось і у вихідні, обговорюємо деталі, щоб рухатися швидше для приваблення інвестицій. Турецький бізнес довів свою якість на міжнародній арені», – сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський розпочав 16 жовтня офіційний візит до Туреччини.

Фото: Мінекономіки