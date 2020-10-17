Андорра стала 190-м членом МВФ

Андорра долучилася до Міжнародного валютного фонду і стала 190-м членом цієї організації.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомив заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

«Андорра стала 190-ю країною-членом МВФ і приєдналася до нашого IMF Constituency», - написав Рашкован.

Андорра – одна з найменших держав Європи. Її площа становить 468 кв. км, населення, за останніми даними, - 77,5 тис. осіб. Державна мова – каталонська.

Населення Андорри, яка лежить між Францією та Іспанією, відзначається однією з найвищих у світі середньою тривалістю життя - понад 83 роки.

Важливою статтею економіки країни є туризм.