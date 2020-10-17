Андорра стала 190-м членом МВФ
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Укрінформ
Андорра долучилася до Міжнародного валютного фонду і стала 190-м членом цієї організації.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомив заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.
«Андорра стала 190-ю країною-членом МВФ і приєдналася до нашого IMF Constituency», - написав Рашкован.
Андорра – одна з найменших держав Європи. Її площа становить 468 кв. км, населення, за останніми даними, - 77,5 тис. осіб. Державна мова – каталонська.
Населення Андорри, яка лежить між Францією та Іспанією, відзначається однією з найвищих у світі середньою тривалістю життя - понад 83 роки.
Важливою статтею економіки країни є туризм.