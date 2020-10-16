Зеленський хоче залучити ще більше турецьких компаній до «Великого будівництва»

Президент Володимир Зеленський відзначив зацікавленість України у залученні турецьких компаній до реалізації інфраструктурних програм та виступає за прискорення укладання Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт глави держави, про це Зеленський сказав під час заяви для ЗМІ за результатами переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі.

«У нас вже успішно працюють турецькі компанії, такі як «Онур» та «Озалтин». А зважаючи на масштабність нашої програми під назвою «Велике будівництво», ми прагнемо розширити коло цих проєктів і коло цих компаній», – повідомив Зеленський.

Він також зазначив, що було домовлено прискорити укладання Угоди про вільну торгівлю та вирішити всі проблемні питання, які зараз гальмують цей важливий процес.

Зеленський та Ердоган під час перемовин також обговорили співпрацю двох країн для забезпечення енергетичної незалежності.

Ердоган відзначив взаємне прагнення розвитку економічних відносин і нарощування товарообігу між країнами. Також він повідомив, що попри всесвітню пандемію Туреччину відвідали 500 тисяч туристів з України, й це демонструє не лише близькість двох країн, а й довіру українців до заходів, яких Туреччина вживає з метою безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський перебуває сьогодні з офіційним візитом в Туреччині. Зустріч президентів України та Туреччини віч-на-віч тривала понад годину. За внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України Зеленський нагородив Ердогана орденом Ярослава Мудрого І ступеня.

Фото: АА