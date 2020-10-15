Польська PGNiG почне газорозвідку в Україні у першій половині 2021-го

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG розпочне пошуки газу на заході України в першій половині наступного року.

Про це повідомили у польській компанії у відповідь на інформаційний запит кореспондента Укрінформу.

“PGNiG у співпраці з Energy Resources of Ukraine (українсько-американська компанія ERU – ред.) планує розпочати пошукові роботи в першій половині 2021 року”, - повідомили у польській компанії.

Як зазначили у PGNiG, компанія зацікавлена можливою участю у приватизації в енергетичному секторі України. Відтак, підписана у понеділок, 12 жовтня, в Києві угода компанії з Фондом Держмайна України є “лише першим кроком, який дасть можливість досліджувати активи, призначені для приватизації”.

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З 2016 року PGNiG експортувала в Україну 3 млрд куб. газу, зокрема у першому півріччі цього року - 0,9 млрд куб газу. В 2019 році польська компанія експортувала в Україну першу партію скрапленого газу, доставленого до терміналу LNG в Свіноуйсцє на узбережжі Балтійського моря із США.

Польська компанія нещодавно виграла тендер і з 1 жовтня 2020 року до 1 травня 2021 року постачатиме для "Оператора ГТС України" газ для технічних потреб.