США пропонують Європі варіант виходу з торговельної суперечки щодо Airbus

США запропонували ЄС врегулювати тривалу суперечку щодо субсидування літаків компанії Airbus та зняти мита на вино, віскі та інші товари з ЄС, за умови якщо концерн Airbus поверне мільярди доларів допомоги європейським урядам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Відповідну пропозицію зробив торговельний представник США Роберт Лайтгайзер за кілька днів до виходу у вівторок звіту Всесвітньої торговельної організації (СОТ), що дозволяє Брюсселю відмовитися від контрзаходів щодо американських товарів через субсидії американському виробнику літаків компанії Boeing.

СОТ постановила, що європейські урядові позики для компанії Airbus були несправедливо субсидовані за рахунок низьких відсоткових ставок, в той час, як Boeing також отримав несправедливу підтримку у вигляді податкових пільг.

Однак пропозиція Лайтгайзера навряд чи здобуде підтримку з боку чиновників ЄС, які, ймовірно, попросять СОТ на засіданні 26 жовтня затвердити запровадження мит на товари зі США на 4 мільярди доларів.

Офіс торговельного представника США та Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, не відповіли на запити щодо коментарів.

Одне європейське джерело назвало цю пропозицію "образливою" та заявило, що вона може пришвидшити митну війну між ЄС та США. Тим часом американське джерело заявило, що Лайтгайзер серйозно налаштований на те, щоб змусити Airbus повернути отриману допомогу.