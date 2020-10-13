СОТ дозволила Євросоюзу ввести для США мита майже на $4 мільярди

Світова організації торгівлі (СОТ) дозволила Євросоюзу запровадити мита на американські товари на суму 3,99 мільярда доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal.

Торік СОТ уже дозволила Вашингтону запровадити мита на 7,5 мільярда доларів США на літаки компанії Airbus та інші європейські товари.

Зазначається, що сама торговельна суперечка між США й Євросоюзом розпочалася ще у 2004 році. Тоді Вашингтон подав до Світової організації торгівлі позов після того, як ЄС надавав субсидії європейській компанії Airbus.

У відповідь Брюссель також подав до СОТ позов через субсидії з боку уряду США американській компанії Boeing.

Нещодавно в Євросоюзі висловили сподівання, що суперечку зі Сполученими Штатами можна буде вирішити шляхом перемовин.