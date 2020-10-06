Як впаде світова торгівля на тлі пандемії: СОТ покращила прогноз
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
За даними СОТ, попри цьогороічне падіння світової торгівлі на 9,2%, наступного року вона зросте на 7,2%.
У квітні організація прогнозувала цьогорічне падіння на рівні від 13 до 32%, та зростання від 21 до 24% у 2021 році.
Зазначається, що під час фінансової кризи у 2009 році світова торгівля впала на 12,8%, а вже у 2010 році зросла на 13,8%.
За словами чиновників, під час пандемії коронавірусу зріс попит на медичне обладнання й електричні пристрої, такі як комп’ютер, і, впав на послуги, такі, як поїздки.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 6 жовтня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становила 35 701 674 особи. При цьому 26 870 533 особи одужали, 1 045 953 пацієнти померли.