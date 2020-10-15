Активи Укргазбанку сягнули майже 153 мільярдів

Активи Укргазбанку з початку року зросли на 33,5 млрд грн, що становить +28% приросту.

Про це повідомляє пресслужба банку з посиланням на статистику НБУ за січень – серпень 2020.

Зокрема, як свідчить статистика Національного банку України, за підсумками січня-серпня Укргазбанк збільшив активи на 33,5 млрд грн (+28%), Приватбанк - на 27,4 млрд грн (+8,7%), Укрексімбанк - на 26,4 млрд грн (+18,8%), Укрсиббанк - на 11,4 млрд грн (+21,4%), ПУМБ - на 11,2 млрд грн (+20,3%). Таким чином, Укргазбанк лідирує на ринку за зростанням активів.

За 8 місяців гривневі активи найсуттєвіше зросли також в Укргазбанку - на 22 млрд грн. Станом на 1 вересня активи держбанку сягнули майже 153 млрд грн.

Як повідомлялося, нещодавно професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) і Центр «Розвиток КСВ» за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE) провели оцінку українських компаній щодо прозорості в системі корпоративного управління та корпоративної соціальної відповідальності. За оцінками експертів державний Укргазбанк посів перше місце за рівнем інформаційної прозорості.

Фото: Укргазбанк