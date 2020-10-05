«Доступні кредити 5-7-9%»: Укргазбанк профінансував бізнес на 1 мільярд

Укргазбанк підписав кредитних угод на 1 мільярд грн за президентською програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це Укрінформу повідомили в Укргазбанку.

Зазначається, що левову частку складають саме інвестиційні кредити (понад 80%).

"Наразі державний Укргазбанк утримує абсолютне лідерство у наданні інвесткредитів, які дозволяють економіці розвиватися завдяки реалізації нових перспективних проєктів. Про це свідчить статистика Міністерства фінансів", - підкреслили в банку.

Як наголошують банкіри, підтримку мають і молоді підприємців та їх нові починання: близько 7 млн грн отримали молоді бізнесмени на свої стартапи. На розгляді ще 9 кредитних заявок від стартапів на суму близько 10 млн гривень.

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У фінустанові нагадали, що першим в Україні стартапом, який отримав доступний кредит на свій бізнес, став еко-підприємець з Хмельницького. Його ідея – виробництво розпалювача вогню з деревної вовни. А Укргазбанк, як перший еко-банк країни, активно підтримує виробництва таких продуктів, що не забруднюють наше довкілля.

"Загалом фінансування було надано таким сферам діяльності: сільське господарство, переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність", - наголосили у банку і додали, що сьогодні Укргазбанк розглядає ще 182 кредитні заявки на суму близько 300 млн грн. Середній розмір інвестиційного кредиту становить близько 700 тис. грн.

Фото: Укргазбанк