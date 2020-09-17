Прибуток Укргазбанку з початку року збільшився вдвічі

За підсумками січня-серпня Укргазбанк отримав прибуток 680 млн грн, тоді як за аналогічний період минулого року було 313 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Фінбаланс.

Зазначається, що прибуток держбанку за серпень становив 126,2 млн грн.

На 01.09.2020 показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу Укргазбанку становив 16,79% (вимога НБУ - не менше 10%).

Значення нормативу коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв; має бути не менше 100%) - 243,8%, нормативу коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів; має бути не менше 100%) - 161,7%.

Нагадаємо, в січні-липні Укргазбанк був лідером за зростанням депозитного портфеля юросіб (+29,6 млрд грн, або 39,1% - до 105,2 млрд грн).

За даними банку, станом на початок вересня в рамках держпрограми “Доступні кредити 5-7-9%” він видав позики на 734 млн грн, з яких інвестиційні кредити - на суму 500 млн грн.

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З липня Укргазбанк видав іпотечні кредити на суму майже 150 млн грн, у т.ч. на придбання житла на вторинному ринку нерухомості - 135 позик на 88,6 млн грн. Як зазначалося, в рамках програми доступних іпотечних кредитів під 8,8% він отримав вже майже 3000 заявок.

Банк входить у топ-5 банків за обсягом активів. Як зауважують в банку, його клієнтами є 2,2 млн українців (у поточному році - плюс 100 тис).

"Кількість бізнес-клієнтів також невпинно зростає: маємо майже 69 тисяч представників малого та середнього бізнесу та 6,7 тисяч – великого корпоративного сегменту", - констатує держбанк.

Фото: Укргазбанк