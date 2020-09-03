Укргазбанк видав 500 мільйонів інвестиційних кредитів

На підтримку українського бізнесу Укргазбанк уже видав 500 млн грн інвестиційних кредитів, що є найбільшим показником серед банків-учасників програми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті банку.

"Загалом Укргазбанком вже профінансовано доступних кредитів "5-7-9%" на 734 млн грн, левова частка з яких – саме інвестиційні. Наразі банк є абсолютним лідером у наданні таких кредитів для бізнесу, що видно зі статистики Мінфіну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі кредити дозволяють економіці розвиватися завдяки реалізації нових перспективних проєктів.

У фінустанові відзначили, що попит на доступні кредити у мікробізнесу залишається стабільно високим, про що свідчить надходження нових заявок за програмою "5-7-9%". Нині на розгляді в Укргазбанку заявок на суму близько 1 млрд грн.

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За словами банкірів, більшість заявок надійшла від представників сільськогосподарської галузі. На другому місці за кількістю запитів на доступний ресурс - оптова торгівля. Далі - транспорт і переробна промисловість.

Як повідомляв Укрінформ, уповноважені банки Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня видали позик більш як на 580 млн грн. Загалом, станом на 31 серпня 2020 року, вже видано 2 603 кредити на загальну суму 6,130 млрд грн.

Фото: Укргазбанк