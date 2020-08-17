Чистий прибуток Укргазбанку збільшився майже вдвічі

Чистий прибуток Укргазбанку за січень-липень 2020 року становив 554 млн грн, що майже вдвічі більше за аналогічний показник минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укргазбанку.

З початку року чистий прибуток Укразбанку збільшився до 554 млн грн, що майже у 2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли цей показник становив 288 млн грн. Досягнутий в цьому році результат, зазначають у банку, є наслідком впровадження сучасних продуктів та онлайн-сервісів, покращення рівня та якості обслуговування, зростання клієнтської бази банку в цілому. Навіть під час карантину банк активно підтримує український бізнес і на сьогодні профінансував чверть усіх кредитів за програмою «5-7-9%» на суму понад 0,5 млрд грн. Наразі вже 500 підприємців отримали кредити на розвиток свого бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, прибуток Укргазбанку за 2019 рік перевищив 1 млрд грн.