Торговельне фінансування: Укргазбанк cтав найкращим у Східній Європі

Державний Укргазбанк став найкращим банком-емітентом у Східній Європі у 2019 році.

На сайті фінустанови повідомляється, що банк отримав цю відзнаку за досягнення у рамках Глобальної програми Міжнародної фінансової корпорації (IFC, член групи Світового банку) з підтримки торговельного фінансування.

Як зазначив голова правління держбанку Кирило Шевченко, активну роботу у Глобальній програмі торговельного фінансування Укргазбанк розпочав не так давно порівняно з іншими банками (восени 2017 року), проте дуже швидко досяг значних результатів.

Завдяки співпраці з МФК, Укргазбанк першим почав інвестувати в екологічні проєкти. А приєднання до Глобальної програми підтримки торгівлі надало Укргазбанку можливість розширити географію партнерської мережі й підтримати зусилля, що спрямовані на модернізацію економіки, підкреслив Шевченко.

Як повідомлялося, клієнтська база Укргазбанку нараховує понад 2,1 мільйона осіб.

Фото: Укргазбанк