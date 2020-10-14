Wizz Air скасовує понад 20 рейсів з України у листопаді

Угорський лоукост Wizz Air скасував більш ніж 20 рейсів з міст України у листопаді і переніс відновлення цих напрямків на початок грудня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Lowcostavia.com.ua.

Так, із Києва у листопаді скасовано рейси Wizz Air в Зальцбург, Таллінн, Ларнаку, Ригу, Катовіце, Лісабон, Братиславу та частково в Будапешт.

Зі Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя скасовано по три-п’ять напрямків, зокрема, в Мілан, Відень, Берлін, Дортмунд, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Таллінн, Будапешт, Краків.

Ці рейси вже недоступні для бронювання, пасажирам надходять листи про скасування. Загалом скасування торкнулося 24 напрямків.

Як повідомлялося, у вересні Wizz Air скасував кілька десятків рейсів з України до кінця жовтня.