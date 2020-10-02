МАУ перенесла початок регулярних рейсів до Нью-Йорка

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» переглянула перспективи виконання рейсів Київ - Нью-Йорк – Київ і перенесла початок регулярних трансконтинентальних перельотів на завершення низького зимового сезону 2020-2021.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба авіакомпанії.

«Дане рішення обумовлене об’єктивними обставинами. Планування виконання далекомагістральних рейсів виконується заздалегідь. До уваги приймаються усі актуальні зміни на ринку з прогнозом їх впливу на майбутнє», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що останнім часом з’явилася низка негативних чинників: перегляд відновлення ВВП України у 2020 та 2021 році у зв’язку з негативним впливом пандемії на економіку країни; погіршення епідеміологічної ситуації в східноєвропейських країнах, Ізраїлі; суттєве погіршення політичної ситуації на Кавказі, що призвело до скасування рейсів до Єревана, Баку, Тбілісі – рейсів, які мали б забезпечити транзитний потік через Київ до США.

У компанії пояснюють, що сукупність цих факторів, які обумовлюють зниження як прямого трафіку з України до Нью-Йорка, так і транзиту до США, і стала причиною перегляду доцільності відновлення прямого рейсу Київ – Нью-Йорк у 2020 році.

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«Відтак авіакомпанія МАУ продовжує планувати свої польоти виключно виходячи з об’єктивних ринкових та епідеміологічних факторів», - уточнюється у повідомленні.

У МАУ нагадують, що пасажирам з квитками, оформленими на бланках МАУ, доступні нові розширені можливості сервісу «Керування бронюванням», що дозволяють пасажирам самостійно у режимі онлайн змінювати дату перельоту.

Також уточнюється, що авіакомпанія «МАУ» застосовує стандарти і процедури безпеки згідно з рекомендаціями ВООЗ, Міжнародної організації повітряного транспорту, Європейського агентства авіабезпеки, Європейського центру профілактики та контролю захворювань, а також МОЗ України та Державіаслужби України.