Wizz Air скоротила польоти з Харкова через коронавірус
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила керівник пресслужби міжнародного аеропорту "Харків" Аліна Печериця.
"Авіакомпанія Wizz Air оптимізувала програму польотів із Харкова у зв’язку з обмеженням в’їзду до країн ЄС декількох категорій громадян", - зазначила Печериця.
За її словами, авіакомпанія призупинила виконання декількох рейсів із Харкова: Краків - до 28 жовтня, Мілан - до 3 листопада, Відень, Берлін та Дортмунд - до 4 грудня, Катовіце - до 29 березня 2021 року, Таллінн та Будапешт - до 30 березня 2021 року".
"За попереднім графіком продовжують виконуватися рейси до Гданьска та Вроцлава", - додала Печериця.
Згідно з інформацією авіакомпанії Wizz Air (lowcost.ua), в арсеналі угорського лоукостера загалом 86 напрямків з України в 15 країн Європи та один напрямок на Близький Схід, у тому числі, 36 - із Києва, 21 - зі Львова, 11- з Харкова, 11 - з Одеси, 8 - із Запоріжжя.
Вже на початку вересня внесено деякі зміни до системи бронювання рейсів із України, але тоді більшість рейсів було перенесено на початок жовтня.
Нова оптимізація масштабніша - скасовано багато рейсів з України за 11 напрямками до березня 2021 року, а напрямок в аеропорт Венеція-Тревізо (TSF) взагалі зник з системи бронювання авіакомпанії, і, відповідно, зникли рейси із Харкова та Одеси.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 липня в'їзд громадян України на територію Європейського Союзу дозволений в окремих випадках. Туристичні поїздки на цей час заборонені через значне поширення коронавірусу в Україні. Купівля квитка не гарантує дозволу на перетин кордону.
2 липня авіакомпанія Wizz Air здійснила із Харкова перший з карантинного березня рейс до польського Вроцлава.