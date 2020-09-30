Wizz Air скоротила польоти з Харкова через коронавірус

Угорська авіакомпанія Wizz Air змінила розклад польотів із Харкова через коронавірус.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила керівник пресслужби міжнародного аеропорту "Харків" Аліна Печериця.

"Авіакомпанія Wizz Air оптимізувала програму польотів із Харкова у зв’язку з обмеженням в’їзду до країн ЄС декількох категорій громадян", - зазначила Печериця.

За її словами, авіакомпанія призупинила виконання декількох рейсів із Харкова: Краків - до 28 жовтня, Мілан - до 3 листопада, Відень, Берлін та Дортмунд - до 4 грудня, Катовіце - до 29 березня 2021 року, Таллінн та Будапешт - до 30 березня 2021 року".

"За попереднім графіком продовжують виконуватися рейси до Гданьска та Вроцлава", - додала Печериця.

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Згідно з інформацією авіакомпанії Wizz Air (lowcost.ua), в арсеналі угорського лоукостера загалом 86 напрямків з України в 15 країн Європи та один напрямок на Близький Схід, у тому числі, 36 - із Києва, 21 - зі Львова, 11- з Харкова, 11 - з Одеси, 8 - із Запоріжжя.

Вже на початку вересня внесено деякі зміни до системи бронювання рейсів із України, але тоді більшість рейсів було перенесено на початок жовтня.

Нова оптимізація масштабніша - скасовано багато рейсів з України за 11 напрямками до березня 2021 року, а напрямок в аеропорт Венеція-Тревізо (TSF) взагалі зник з системи бронювання авіакомпанії, і, відповідно, зникли рейси із Харкова та Одеси.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 липня в'їзд громадян України на територію Європейського Союзу дозволений в окремих випадках. Туристичні поїздки на цей час заборонені через значне поширення коронавірусу в Україні. Купівля квитка не гарантує дозволу на перетин кордону.

2 липня авіакомпанія Wizz Air здійснила із Харкова перший з карантинного березня рейс до польського Вроцлава.