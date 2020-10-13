ДП «Електроважмаш» вироблятиме двигуни для трамваїв, які планується випускати у Харкові.

Як передає Укрінформ, про це заявив перший віце-мер Харкова Ігор Терехов.

«На базі «Екополіс ХТЗ» планується випускати трамваї європейського рівня, і «Електроважмаш» зможе виробляти для них двигуни. Бажається, щоб гроші міста не виходили за його межі. Набагато доцільніше, щоб харківські підприємства поставляли комплектуючі, і по Харкову курсував комфортний електротранспорт, який тут же виготовляється», - сказав Терехов.

За його словами, міська рада порушить питання про зниження плати за землю для "Електроважмаша», «Турбоатома», плиткового заводу та інших підприємств міста. «Підприємствам потрібна підтримка для зменшення фінансового навантаження. «Електроважмаш» займає більше 40 га і платить близько 1 млн грн за оренду землі. Заводу потрібно збільшити обсяги виробництва і вийти на нові ринки, тому проєкт з будівництва трамваїв – дуже актуальний», - наголосив в.о. генерального директора ДП «Завод «Електроважмаш» Віктор Бусько.

Він додав, що підприємство вже виробляло двигуни для трамваїв, тролейбусів, локомотивів, і в нього є відповідний позитивний досвід і свої напрацювання.

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня завод "Електроважмаш" знову очолив колишній гендиректор Віктор Бусько,якого знімали після обшуків на підприємстві у рамках кримінального провадження.

Встановлено, що протягом 2019-2020 рр. посадові особи за відсутності контролю уклали низку збиткових угод. Під виглядом договірних відносин з іноземною фірмою відбувалася поставка агрегатів та запчастин для тепловозів до Брянського машинобудівного заводу, який є найбільшим виробником маневрових та магістральних тепловозів у Російській Федерації. Усі розрахунки проводились у російських рублях. Внаслідок здійснення лише двох поставок тягових агрегатів ДП "Елекроважмаш" зазнало шкоди на суму 1,1 млн грн.

Також повідомлялося, що група компаній DCH та консалтингова компанія Cushman & Wakefield уклали угоду про спільну реалізацію проєкту зі створення бізнес-парку високих технологій «Екополіс ХТЗ». Бізнес-парк – довгостроковий інвестиційний проєкт групи DCH Олександра Ярославського – має розміститися на вільних виробничих площах Харківського тракторного заводу (ХТЗ). Редевелопмент здійснять на площі близько 150 га, тут планується звести понад 500 тис. кв. метрів офісних, складських, виробничих та інших приміщень.

Плановий обсяг інвестицій у створення «Екополіса ХТЗ» становить близько 1 млрд дол. до 2033 року; внаслідок реалізації проєкту буде створено не менше 10 тис. робочих місць.