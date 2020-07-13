Усі проблемні питання Електроважмашу передадуть керівництву держави - ОДА

Усі проблемні питання Електроважмашу передадуть керівництву держави - ОДА

Укрінформ
Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер має намір вже завтра передати список проблемних питань державного підприємства "Завод "Електроважмаш" керівництву держави.

Про це Кучер заявив під час зустрічі з колективом підприємства з нагоди 74-річчя з дня заснування заводу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Серед проблем - нестача замовлень, затримка зарплати та заборгованість перед підприємством з боку ПрАТ "Укргідроенерго". Ці проблемні питання неодноразово порушувались як перед керівництвом Фонду державного майна України, так і перед вищим керівництвом країни - Президентом та Прем’єр-міністром. З керівництвом заводу ми домовились, що завтра я перебуватиму в Києві, та перше, що я надам керівництву держави, - це список питань, які потребують нагального вирішення на Електроважмаші", - зазначив Кучер.

За його словами, також в Харківській ОДА буде проведено нараду з керівництвом Укрзалізниці, яка зацікавлена в продукції Електроважмашу: "Керівник Укрзалізниці пообіцяв, що буде складений певний покроковий план того, що потрібно зробити".

"Знаємо, що у вас є величезна дебіторська заборгованість. Звісно, якби були наразі обігові кошти, питання б так гостро не стояло. Укргідроенерго заборгувало досить багато підприємству, і необхідно, щоб воно сплатило гроші. Це першочергове. Усе, що від мене потрібно для того, щоб зрушити ці питання з місця, я зроблю", - пообіцяв очільник обласної держадміністрації.

Під час зустрічі він ознайомився з роботою основних цехів, а також вручив відзнаки ОДА найкращим фахівцям ДП "Електроважмаш".

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Як повідомляв Укрінформ, ДП "Завод "Електроважмаш" - провідне підприємство України з розробки та виробництва потужних гідрогенераторів, турбогенераторів для теплових і атомних електростанцій, а також великих електричних машин постійного струму. Підприємство є єдиним в країні постачальником комплектного електрообладнання для залізничного та міського електротранспорту. Завод розробляє та постачає електрообладнання для великовантажних кар’єрних самоскидів. Наразі на Електроважмаші працює більш ніж 3,5 тис. осіб.

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