У Харкові після обшуків на підприємстві замінили гендиректора Електроважмашу

Після обшуків на підприємстві замінили гендиректора ДП "Електроважмаш".

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі заводу.

"Замінено гендиректора підприємства. За наказом Фонду державного майна України тимчасово виконувачем його обов’язків призначено Олексія Бунеску, який з 11 червня 2020 року працює на підприємстві на посаді директора зі стратегії та маркетингу", - зазначили у пресслужбі.

Відомості про зміну керівника заводу внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня КП "Харківводоканал" припинив надання послуги водовідведення ДП "Завод "Електроважмаш" через борги, які станом на 26 червня 2020 року склали 1 млн 493 тис. 961 грн. Зазначена сума утворилася за період з березня 2019 року, і адміністрацію заводу неодноразово попереджали про відключення від послуг водовідведення.

22 червня близько 100 співробітників Електроважмашу вийшли на пікет до адміністративного корпусу заводу, наполягаючи на погашенні зарплатних боргів - це 12,6% заробітної платні за квітень та зарплатня за травень. На заводі пообіцяли погасити борги протягом тижня.

Раніше, 16 червня, працівники СБУ та прокуратури почали проводити слідчі дії на підприємстві. Тоді ж оголосили підозру директору заводу Віктору Бусько та його заступнику Геннадію Демідову. Причина полягала у начебто продажу продукції заводу у Росію через фірму-прокладку у Лондоні. Загальна сума збитків, завданих державному підприємству, складає майже 1,2 млн грн.

19 червня суд обрав двом керівникам ДП "Електроважмаш" арешт як запобіжний захід з правом на заставу через підозру у службовій недбалості та розтраті.

Завод "Електроважмаш" спеціалізується на виробництві гідро- і турбогенераторів для ТЕС и АЕС, электродвигунів для приводів прокатних станів, устаткування для шахт, залізничного та міського транспорту.