Харківводоканал припинив надання послуги водовідведення Електроважмашу - борги

КП «Харківводоканал» припинив надання послуги водовідведення ДП «Завод «Електроважмаш» через борги.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Харківської міськради, посилаючись на КП «Харківводоканал».

"Заборгованість «Електроважмашу» за послуги водовідведення станом на 26 червня 2020 року склала 1 млн 493 тис. 961 грн. Зазначена сума утворилася за період з березня 2019 року, адміністрацію заводу неодноразово попереджали про відключення від послуг водовідведення", - зазначили у пресслужбі.

Послуги з водовідведення не надаються заводу з 29 червня.

Як повідомляв Укрінформ, 22 червня близько 100 співробітників ДП "Електроважмаш" вийшли на пікет до адміністративного корпусу заводу, наполягаючи на погашенні зарплатних боргів - це 12,6% заробітної платні за квітень та зарплатня за травень. На заводі пообіцяли погасити борги протягом тижня.

16 червня працівники СБУ та прокуратури розпочали слідчі дії на ДП "Електроважмаш". Тоді ж оголосили підозру директору ДП "Електроважмаш" і його заступнику. Причина - начебто продаж продукції заводу у Росію через фірму-прокладку у Лондоні. Загальна сума збитків, завданих державному підприємству, складає майже 1,2 млн грн. 19 червня суд обрав двом керівникам ДП "Електроважмаш" арешт як запобіжний захід з правом на заставу через підозру у службовій недбалості та розтраті.