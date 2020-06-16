На заводі "Електроважмаш" - обшуки у справі про розтрату держмайна

У приміщеннях ДП "Завод "Електроважмаш" в Харкові проводяться обшуки з метою вилучення доказів злочинної діяльності посадових осіб підприємства.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

"Обшуки проводяться під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 3 у рамках кримінального провадження за фактом розтрати у великих розмірах майна державного підприємства "Завод "Електроважмаш" за ч. 4 ст. 191 КК України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив прокурор області Олександр Фільчаков, у ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 рр. посадовими особами підприємства за відсутності контролю за забезпеченням прибутковості з боку його керівника укладено низку завідомо збиткових угод. "Під виглядом договірних відносин з англійською фірмою поставка агрегатів та запчастин для тепловозів в обхід санкцій відбувалась напряму з ДП "Завод "Електроважмаш" до Брянського машинобудівного заводу, який є найбільшим виробником маневрових та магістральних тепловозів у Російській Федерації. Усі розрахунки проводились у російських рублях. При цьому продукція ДП, яке й так знаходиться у вкрай скрутному фінансовому становищі, реалізовувалась за вартістю, значно нижчою від фактичної собівартості", - заявив прокурор.

За попередньо встановленими даними, внаслідок здійснення лише двох поставок тягових агрегатів державному підприємству завдано збитків на суму 1 млн 100 тис. грн. Ще низку поставок по вже підписаних посадовими особами підприємства специфікаціях не здійснено через незавершення виробничого циклу.

Встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, підкреслили в прокуратурі.

Фото: прокуратура Харківської області