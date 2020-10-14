Компанія Moneyveo підтримала зміни до закону про споживче кредитування і брала активну участь у підготовці цього законопроєкту.

15 вересня НБУ зобов'язав всі фінансові компанії вказувати сукупні витрати та реальну річну процентну ставку за кредитами. Moneyveo брала безпосередню участь у розробці нового законопроєкту, повідомили Укрінформу в пресслужбі компанії.

Як зазначається у повідомленні, фінтех-компанія підтримує таку законодавчу ініціативу, оскільки подібні нововведення в регулюванні ринку споживчого кредитування принесуть користь споживачам фінансових послуг. Оновлений закон регулюватиме правовідносини користувачів з фінустановами.

Зміни поширюються на всі кредитні договори, включаючи укладені строком до одного місяця і сумою до однієї мінімальної заробітної плати. Законом були встановлені рамки для нарахування штрафних санкцій, а також введена заборона на зміну процентної ставки фінансовою установою в бік погіршення становища позичальника.

Також встановлено зобов’язання щодо повідомлення кредитних бюро про укладені договори та їх погашення. Зафіксовані й конкретні строки для такого інформування. Раніше фінансові компанії та банки могли місяцями не повідомляти БКІ про зміну кредитних історій своїх клієнтів.

Moneyveo завжди діє на законних підставах. Усі умови кредитування вказані на сайті та у клієнтських договорах.

Читайте також: СЕО Moneyveo розповіла на GDPR Summit про захист персональних даних

“Moneyveo веде прозору діяльність. Відкрита комунікація — наша норма. Ми працюємо виключно в рамках законодавчого поля України та підтримуємо ініціативу очищення ринку від несумлінних гравців. Наша компанія завжди виступає за чесність і відкритість перед споживачем. Тому однозначно підтримуємо такий закон”, — коментує СЕО Moneyveo Альона Андронікова.

Нагадаємо, Манівео — інноваційна компанія, лідер серед організацій мікрокредитування в Україні. Вона перша наблизилася до умов GDPR, створивши багаторівневу систему безпеки персональних даних. Чесність і високий професіоналізм компанії підтверджується народним визнанням та всеукраїнськими нагородами: “Зірка якості”, “Українська народна премія”, “Вибір року” та іншими.

Фото з відкритих джерел