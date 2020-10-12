Основою економіки України має бути обробна промисловість на внутрішніх ресурсах

Пріоритетом в економіці України має бути побудова сучасної високотехнологічної обробної промисловості з використанням внутрішніх ресурсів.

Такий висновок міститься у дослідженні «Економічне відродження через індустріальний розвиток України», яке презентували в Укрінформі його автори.

«Ми запропонували найкоротший шлях і виходили з обмежених ресурсів країни. І саме напрямок використання для розвитку технологічної обробної промисловості ми вважаємо оптимальним. Нинішня економіка не виконує завдань суспільного розвитку, не здатна генерувати економічне зростання і підвищити доходи громадян, її треба структурно міняти. Мають з’явитися нові високотехнологічні, з високою продуктивністю праці виробництва, які забезпечили б високе економічне зростання – це 7% і вище, і рівень доходів громадян. Тому що це робиться не задля промисловості, а заради основної мети – збільшення доходів і добробуту громадян», - зазначив директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза», голова комітету з питань модернізації при ТПП України Володимир Власюк.

У дослідженні йдеться, що в останні десятиліття Україна здійснила регрес від індустріальної до аграрної країни. Вона втратила здатність до виробництва сучасних індустріальних товарів та потрапила в пастку бідності. Станом на 2018 рік дохід на душу населення становив 3300 дол., що в 4-5 разів нижче, ніж у сусідніх країнах, а рівень ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу населення нижче, ніж у Польщі, в 3,5 рази (відповідно 8987 дол. та 28752 дол.).

Автори дослідження вважають, що такий стан економіки загрожує існуванню країни в її законних кордонах, і пропонують покладатися насамперед на внутрішні ресурси, як найкоротший шлях побудови технологічної економіки країни.

«Така економіка покладається на внутрішні ресурси, і це відрізняє її від нинішньої ситуації, коли ми весь час чекаємо на зовнішні інвестиції. Ці ресурси формуватимуться в міру того, як зростатиме економіка України, що принципово відрізняється від чинної економічної моделі, яка не генерує необхідних ресурсів для збалансування системи, і це змушує нас постійно позичати ресурси на стороні для того, щоб збалансувати платіжний, фіскальний баланс», - сказав голова правління Інституту суспільно-економічних досліджень Анатолій Максюта.

Дослідження містить пропозицію суспільству здійснити в Україні новітній індустріальний розвиток (НІРУ). Він полягає у концентрації зусиль на побудові сучасної високотехнологічної обробної промисловості. Завдяки її впливу на інші галузі забезпечується структурна трансформація та збалансування всієї економіки країни. Така трансформована економіка буде здатна забезпечити прискорене економічне зростання та високий рівень доходів громадян в умовах глобальної конкуренції. Термін для політики НІРУ становить 12 років, темпи зростання становитимуть 7%, рівень ВВП - майже 300 млрд. дол (в 2018 р. 131 млрд дол.), буде створено додатково 2,2 млн робочих місць, річний дохід на душу населення зросте з 3300 до 7800 дол., а рівень пенсійного забезпечення – більш ніж удвічі. Таким чином, Україна перейде в категорію країн з доходами вище середніх і в державі буде подолано бідність як масове явище.