Цьогоріч ВВП зменшиться на 6% - глава Нацбанку

За попередніми прогнозами Національного банку, у 2020 році ВВП зменшиться приблизно на 6%.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Національного банку Кирило Шевченко в інтерв'ю виданню ZN.UA.

«До кінця року, за нашими оцінками, економіка скоротиться приблизно на 6%», - сказав Шевченко.

Щодо зростання ВВП наступного року, за його словами, існує кілька прогнозів: НБУ, уряду, МВФ.

«Тож подивимося на якісь консенсусні дані і фактичний рівень інфляції. Ми ще не маємо офіційної статистики, але, за нашими оцінками, рівень інфляції у вересні майже не змінився у річному вимірі», - зазначив голова НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, за попередніми прогнозами Кабміну, скорочення ВВП у цьому році становитиме 4,8%, за прогнозами Світового банку – 5,5%, що менше, ніж у багатьох країнах регіону.