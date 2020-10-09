Повернення активів та управління конфіскованими: Кабмін затвердив план заходів

Кабінет Міністрів схвалив розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання положень резолюції Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції «Посилення міжнародного співробітництва в сфері повернення активів та управління замороженими, арештованими і конфіскованими активами» на 2020-2021 роки».

Таке рішення було прийняте на засіданні уряду в п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У рамках проведення 8-ї сесії Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції, яка проходила з 16 по 20 грудня 2019 року в м. Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати), консенсусним рішенням прийнято розроблену АРМА Резолюцію «Посилення міжнародного співробітництва в сфері повернення активів та управління замороженими, арештованими і конфіскованими активами». Розроблена Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Резолюція містить низку стратегічних рекомендацій із вдосконалення механізмів розшуку незаконних активів, управління арештованим майном та повернення активів, а також спрямована на посилення спроможностей інституцій, уповноважених на розшук, арешт, конфіскацію та повернення активів, одержаних злочинним шляхом, протидію корупції», - прокоментував міністр Кабміну Олег Немчінов це рішення у Телеграмі.

Крім того, за його словами, резолюція посилює механізм міжвідомчого та міжнародного співробітництва, а також підтверджує необхідність вдосконалення підходів з управління арештованими чи конфіскованими активами в рамках кожної окремої юрисдикції.

У Резолюції окремо звертається увага на необхідність здійснення заходів з розробки або вдосконалення національної правової бази та виділення ресурсів, необхідних для забезпечення того, щоб органи, відповідальні за розшук, арешт, управління арештованим майном, конфіскацію та повернення активів, протидію корупції, мали змогу ефективно виконувати свої функції.

Прийняті в рамках Конференції резолюції є офіційною рекомендацією в межах Конвенції для всіх держав-учасниць вдосконалювати законодавство та інституції, а також містять узгоджені усіма державами-учасницями Конвенції конкретизовані пропозиції в рамках виконання положень Конвенції.

З метою належної імплементації новел цієї Резолюції, АРМА розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання положень резолюції Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції «Посилення міжнародного співробітництва в сфері повернення активів та управління замороженими, арештованими та конфіскованими активами» на 2020-2021 роки» та відповідний план заходів з імплементації Резолюції.

Розробка Резолюції та її імплементація шляхом прийняття відповідного розпорядження Уряду демонструє ініціативний та системний підхід України та АРМА, зокрема, у впровадженні кращих світових практик у сфері виявлення, розшуку та управління активами та належне виконання рекомендацій міжнародних організацій і зобов’язань за міжнародними договорами України щодо боротьби із корупцією.