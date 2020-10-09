АМКУ рекомендує Укрзалізниці забезпечити вільний вибір послуг перевезення вантажів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендує АТ "Укрзалізниця" забезпечити права вантажовласників і вантажовідправників на вільний вибір необхідних їм окремих послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом та надання в користування вагонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що рекомендації є обов'язковими для розгляду і надані з метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

До комітету звернулося Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» зі скаргою на запровадження АТ «Укрзалізниця» єдиного договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом, який поєднує в собі послуги з перевезення вантажів та надання в користування вагонів.

При цьому ринок перевезення вантажів залізничним транспортом є монополізованим, а на ринку надання в користування вагонів активно розвивається конкуренція між АТ «Укрзалізниця» та іншими суб’єктами господарювання, які можуть надавати вагони в користування.

Під час розслідування АМКУ встановив. що АТ «Укрзалізниця», використовуючи свою ринкову владу, під час пропозиції укладення єдиного договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом автоматично нав’язує замовникам умови щодо використання своїх вагонів у процесі організації перевезення вантажів залізничним транспортом. Замовники змушені сплачувати за використання вагона не конкурентну ціну, яка сформувалася на той час на ринку, а нав’язану умовами договору.

У разі не прийняття умов договору в цілому, замовники взагалі були б позбавлені можливості отримати послуги з перевезення вантажів залізничним транспортом.

"Такі дії АТ «Укрзалізниця» можуть містити ознаки порушення у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку", - відмічають в АМКУ.