Рекомендації АМКУ враховані у новому договорі на вантажоперевезення – Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" у новій редакції договору на вантажні перевезення врахувала рекомендації Антимонопольного комітету України, які відомство надало у березні 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"АТ «Укрзалізниця» у новій редакції договору враховано рекомендації Антимонопольного комітету України від 26.03.2020 № 9-рк, а заяви ряду профільних об’єднань з цього приводу є необ’єктивними та непослідовними. Нову редакцію договору затверджено рішенням правління АТ «Укрзалізниця» 19 травня 2020 року та надіслано до АМКУ. Договір буде введено в дію з 1 липня цього року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, шо у новому договорі також враховано більшість зауважень та пропозицій замовників послуг та дотримана законодавча норма стосовно створення однакових умов для усіх користувачів послуг залізничного транспорту.

Відтак, за рекомендаціями АМКУ Укрзалізниця відтермінувала введення в дію нових тарифів на вантажні перевезення до 1 жовтня 2020 року. Також після введення в дію нових ставок не буде нараховуватися компенсація витрат на перевезення у порожньому стані власного вагону перевізника після «подвійних операцій» (навантаження відразу після вивантаження); при визначені плати за використання власних вагонів перевізника під час перевезення у міжнародному сполученні маршрутних поїздів буде застосовуватися швидкість 320 км/добу; передбачена знижка 25% до плати за користування для вагонів, які приймаються до перевезення у складі маршрутної відправки.

Крім того АТ «Укрзалізниця» запровадило «голландські» аукціони та довгострокові договори, які дозволяють вантажовласникам отримувати послуги з використання вагонів за ринковими прогнозованими цінами.

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За рекомендаціями АМКУ переглянуті деякі умови договору, наприклад:

- термін підписання замовниками розрахункових документів збільшено до 2 робочих днів, а також уточнено, що списання коштів замовників можливе лише за умови наявності для цього достатніх правових підстав;

- надано можливість одним перевізним документом оформити групу навантажених вагонів різних власників та здійснити оплату за їх перевезення як за маршрутну відправку;

- передбачено дзеркальну відповідальність перевізника за пошкодження вагонів та за подачу замовнику вагонів перевізника в неочищеному стані;

- конкретизовані причини відмови перевізника в погодженні планів перевезень вантажів у випадку відсутності технічної та технологічної можливості;

- враховані пропозиції щодо відповідальності при затримках вагонів під час перевезення, оскільки така відповідальність замовників передбачена правилами.

Також уніфіковані умови надання послуг з організації накопичення вагонів та перевезення спеціальних вантажів; запроваджено послугу з контролю використання кодів платника (безоплатна та з особливими умовами використання, зі щомісячною абонплатою).

Укрзалізниця стверджує, що врахувала рекомендації АМКУ, учасників ринку та залишила умови, які існують з 2018 року і не суперечать антимонопольному законодавству, зокрема це:

- врахування додаткового часу в формулі для визначення розміру плати за використання власного вагону перевізника у процесі перевезення;

- округлення неповних діб до повних при розрахунку оплачуваного часу використання власних вагонів АТ «Укрзалізниця» в процесі надання послуг під час перевезення, відповідно до правил обчислення термінів доставки вантажу.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця 31 травня опублікувала новий договір на перевезення вантажів, який буде введено в дію з 1 липня. В компанії зазначили, що новий договір був доопрацьований у тісній співпраці з представниками бізнесу та їх об’єднаннями, а також причетними органами державної влади.

Наприкінці лютого Укрзалізниця оприлюднила перший проєкт договору з організації перевезення вантажів. Він мав запрацювати з 1 квітня. Проте, через скарги бізнесу та карантин УЗ відклала введення його в дію, аби врахувати зауваження.