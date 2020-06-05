Укрзалізниця запровадила довгострокові договори з відправниками вантажів

АТ "Укрзалізниця" запровадила довгострокові договори з вантажовідправниками.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця запроваджує довгострокові договори з вантажовідправниками. Новий продукт допоможе побудувати тривалі та вигідні умови співпраці для усіх учасників бізнеспроцесу з перевезення вантажів", - сказав в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

За його словами, рішення про впровадження таких договорів було схвалене на засіданні правління компанії.

Юрик розповів, що вантажовідправникам пропонується укласти довгострокові договори — зі строком від 9 до 12 місяців.

"Чим довший буде термін замовлення послуги перевезень, тим нижчою та вигіднішою буде ціна за користування вагонами компанії», — додав очільник Укрзалізниці.

У компанії зазначають, що клієнти, які підпишуть такі договори зможуть впевнено розплановувати своє навантаження впродовж всього терміну дії договору.

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У той же час, Укрзалізниця завдяки новому продукту зменшить операційні витрати завдяки довгостроковому плануванню та рівномірному отриманні доходів від використання вагонів упродовж року.